Bologna-Napoli | infortunio per Posch | problema muscolare

Leggi su sportface

(Di domenica 24 settembre 2023) Dura sette minuti la partita di Stefan, costretto ad abbandonare il campo in avvio di gioco al Dall’Ara, in occasione di. Il terzino rossoblù si è fermato per unaccusato dopo un contrasto con Piotr Zielinski.si è subito toccato il flessore, chiedendo l’intervento dello staff medico. Thiago Motta è stato così costretto a spendere il primo cambio. Al posto diè entrato Lorenzo De Silvestri. Nelle prossime ore il terzino si sottoporrà agli esami strumentali per valutare se ci sono lesioni. SportFace.