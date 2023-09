Bologna-Napoli | Garcia | “Serve cazzimma Ho parlato con Osimhen”

(Di domenica 24 settembre 2023) Rudi, allenatore del, parla del pareggio a reti inviolate contro il, il tecnico sin è soffermato anche su Natan e. CALCIO. Al termine di una partita combattuta che ha visto ilpareggiare 0-0 con il, Rudiha condiviso i suoi pensieri sulla prestazione della sua squadra. “La prestazione è buona, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo lavorato su degli schemi che hanno funzionato, ma non siamo contenti perché ci manca il gol e la vittoria,” ha dettoai microfoni di DAZN.le parole di“Natan ha fatto una gara di sicurezza. Abbiamo aspettato il momento giusto per inserirlo e ha giocato bene,” ha detto ...

Tempo di lettura: 2 minutiIl Napoli pareggia 0-0 a Bologna oggi, nel match in calendario per la quinta giornata della Serie A 2023-2024. I campioni ...

Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di Dazn del deludente pareggio del Napoli in casa del Bologna per 0-0: “Il punto negativo è il risultato perché ...

Bologna - Il Bologna di Thiago Motta, che ha già pareggiato a Torino con la Juventus in questo avvio di campionato, ferma sullo 0 - 0 il Napoli ...

Umberto Chiariello critica Osimhen per il pareggio del Napoli contro il Bologna e chiede a De Laurentiis di difendere Rudi Garcia. CALCIO NAPOLI. Il ...

Il calciatore delDe Silvestri ai microfoni delle TV ha commentato la gara di campionato giocata contro ilallo stadio Dall'Ara. 'Mi alleno come se dovessi sempre giocare, quando inizio dalla panchina ...La copertina diè la foto a tutta pagina di Osimhen con le mani nei capelli, con la sua maschera iconica che per una volta non è un inno alla gioia ma un simulacro di amarezza. Dire ...

Il Napoli delude ancora: col Bologna è 0-0, Osimhen sbaglia un rigore La Gazzetta dello Sport

Il Napoli frena a Bologna, Osimhen sbaglia rigore Sky Sport

Victor Osimhen contro Rudi Garcia. Nervi tesi nel Napoli, che non va oltre lo 0-0 sul campo del Bologna nel match in calendario per la quinta giornata della Serie A 2023-2024. L’attaccante nigeriano, ...Padovanews è un periodico iscritto nel Registro della stampa del Tribunale di Padova (numero iscrizione 2072 del 07/03/2007) Editore: Associazone di promozione sociale "Mescool - network creativo ...