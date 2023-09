Bologna – Napoli | dove vederla in streaming e in tv

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 24 settembre 2023)vederein diretta tv e in: scopripoter seguire il match tra emiliani e partenopei. Dopo i tre giorni di coppe europee ritorna la Serie A. Ildi Rudi Garcia ha ritrovato la vittoria in Champions League nel match di Braga, ma la prestazione offerta dalla squadra non è piaciuta per niente a i tifosi, che hanno criticato aspramente il tecnico francese. Ora si torna subito a giocare in campionato: domenica 24 settembre alle ore 18 gli azzurri saranno ospiti delallo stadio Renato Dall’Ara. Una partita che ildeve assolutamente vincere dopo la sconfitta con la Lazio e il pareggio di Genova di una settimana fa. In caso di sconfitta, gli azzurri rischierebbero di scivolare già a -8 dall’Inter ...