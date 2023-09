Bologna-Napoli 0-0 | Motta | “Non abbiamo mai sofferto Il rigore era inesistente”

Leggi su sportface

(Di domenica 24 settembre 2023) “Nonpreso gol e noncontro una squadra con tanto potenziale offensivo. Quando c’è da difendere i ragazzi lavorano e fanno ciò devono. Chiaro che vogliamo fare sempre di più, ma oggi dobbiamo tenere conto del fatto che avevamo di fronte una squadra che ha vinto lo scorso campionato”. Così Thiagocommenta il pareggio casalingo per 0-0 contro ildel suo. Sul capitano Lorenzo De Silvestri:“E’ un esempio da sempre, lavora anche più degli altri. Si guadagna il rispetto non solo per quanto fatto finora nella sua carriera, ma quotidianamente. Oggi è entrato in un momento non facile ma ha fatto bene il suo lavoro. Sono contento perchébisogno di questi esempi in una squadra piena di ragazzi giovani”. “Dobbiamo giocare la ...