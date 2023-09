Bologna-Napoli 0-0 | Garcia | “La prestazione dei ragazzi è stata buona | ho già parlato con Osimhen del cambio”

(Di domenica 24 settembre 2023) Rudihaai microfoni di Dazn del deludente pareggio delin casa delper 0-0: “Il punto negativo è il risultato perché ladeic’è, soprattutto nel primo tempo. Natan ha fatto una gara solida, non era scontato non prendere gol con una difesa nuova. Non siamo riusciti a dare continuità nel secondo tempo, ci siamo un po’ abbassati e abbiamo perso lucidità nel palleggio. Non è facile per nessuno giocare contro il, che prova sempre a tenere il pallone. Siamo stati anche sfortunati con il palo e il rigore sbagliato di. Il rigore sbagliato è una cosa che capita anche ai migliori. Hocon lui di quello che è successo con il, ...

