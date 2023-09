Bologna | le pagelle di CM | Calafiori sbaglia | bene Skorupski

Commenta per primo- Napoli: 0 - 0 Skorupski 6.5: si fa trovare pronto fin da subito deviando sul palo il primo tiro di Osimhen. Nulla da reclamare. Posch 6: la sua partita dura meno di dieci minuti, costretto ...Commenta per primo- Napoli: 0 - 0 Meret 6: spettatore non pagante, ilnon tira praticamente mai in porta. Si limita a dare consigli ai compagni. Di Lorenzo 6: a metà del primo tempo dà vita ad una grande giocata, un tunnel che diventa cross ma che Zielinski non ...

Bologna-Napoli 0-0, le pagelle: che errore di Osimhen! Bene Natan, Raspadori fuori posizione, ma... Tutto Napoli

Bologna-Napoli, le pagelle: Osimhen sbaglia il rigore e reagisce male, ma difensivamente è stata una prestazione da ... CalcioNapoli24

Da un lato le aspettative pesanti a cui rispondere, con un successo in Champions che non scaccia i primi mugugni, d'altro canto l'emergenza difensiva data dalle assenze di Rrahmani e di Juan Jesus: Ru ...Meret 6: spettatore non pagante, il Bologna non tira praticamente mai in porta. Si limita a dare consigli ai compagni. Di Lorenzo 6: a metà del primo tempo dà vita ad una grande giocata, un tunnel che ...