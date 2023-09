Bollate | furti sulle auto in sosta a Castellazzo

(Di domenica 24 settembre 2023) Sono in continuo aumento a Castelazzo diin. Asta diventando un fenomeno preoccupante (e al momento incontrollato) quello deiche avvengonomobili della gente che parcheggia davanti alla villa o vicino alla chiesa per andare a fare una visita o per seguire una funzione religiosa. ...

... con una pena di nove anni e otto giorni di carcere da scontare per reati contro il patrimonio, soprattutto. Per lei si sono così aperte le porte del carcere di, dove è stata ...... con una pena di nove anni e otto giorni di carcere da scontare per reati contro il patrimonio, soprattutto. Per lei si sono così aperte le porte del carcere di, dove è stata ...

La donna che si presenta in questura con passeggino e figlio per farsi arrestare MilanoToday.it

Neo assunto ruba nel cantiere e chiede un 'riscatto' al suo capo MilanoToday.it

Ha messo a segno almeno sette furti in esercizi commerciali nel Legnanese e, per questo, un 31 enne e' stato arrestato dai carabinieri della ...soprattutto furti. Per lei si sono così aperte le porte del carcere di Bollate, dove è stata accompagnata insieme al bimbo. La stessa sorte, martedì pomeriggio, è toccata a una ragazza di 28 anni, che ...