Bisignani rimpiange la vecchia Mediobanca di Cuccia | ne è rimasto solo il nome

Leggi su iltempo

(Di domenica 24 settembre 2023) Caro direttore, daad una banca media. Della storicadi Enricoile il logo con l'ambrosino, la moneta d'oro coniata dalla Repubblica ambrosiana nel 1400. La moderna merchant bank infatti sta dando prova di una carenza di visione da perdere terreno rispetto a competitor come Rothschild, subendo così la colonizzazione del mercato italiano. Escludendo Compass e Generali, oggiè diventata poca cosa. Sotto la guida dell'Ad Alberto Nagel e dell'inseparabile presidente Renato Pagliaro, da ormai quasi 20 anni la banca di Piazzettaha smesso di volare alto, diventando simile ad un calabrone. Calabrone perché le dimensioni limitate e le poche economie di scala non le consentono di stare troppo in ...