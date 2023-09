Bimba di 11 anni scappa di casa con il fratellino | la storia incredibile che ha fatto tremare l' Italia

Leggi su oggi-notizie

(Di domenica 24 settembre 2023) Oggi Notizie Quando una punizione si trasforma in un'avventura in auto da 300 chilometri: ecco ladi due bambini che hanno deciso di sfidare le regole della mamma, imbarcandosi in un viaggio verso la California. Questoepisodio ci fa riflettere sull'importanza di un uso equilibrato della tecnologia nelle nostre vite. La fuga dei piccoli ribelli Tutto è iniziato quando la mamma, stufa del comportamento scorretto dei suoi figli, ha deciso di confiscare i loro amati dispositivi elettronici, tra cui un tablet e uno smartphone. Ma i due fratellini non hanno accettato la punizione con molta calma. Aproveitando un momento di distrazione della mamma, hanno deciso dire die intraprendere un viaggio avventuroso verso la California. Sì, hai capito bene, questi due piccoli hanno guidato per oltre 300 ...