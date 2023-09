Biglietti Milan-Lazio | tutte le informazioni utili | Serie A News

Ecco tutte le informazioni utili per i Biglietti di PSG-Milan , in programma il 25 ottobre alle ore 21:00 al 'Parc des Princes'

Ecco tutte le informazioni utili per i Biglietti del Settore Ospiti del match Cagliari-Milan , valevole per la 6^ giornata di Serie A

Si è aperta la vendita dei Biglietti di Milan-PSG , match di Champions League, per coloro che possiedono l'abbonamento per la Serie A

Sarebbero stati messi in vendita solo la metà dei biglietti , rispetto a quelli previsti, per il Settore Ospiti in vista di Milan-Cagliari

Eppure sarebbero stati messi in vendita appena la metà dei biglietti: circa 415. Un'occasione sprecata per i tanti tifosi sardi, legati ai Milan Club della Sardegna, che potevano assistere ad un match ...