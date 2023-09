Bezzecchi vince in India su Martin e Quartararo | out Bagnaia

AGI - Jorge Martin su Ducati (Pramac Racing) ha vinto il Gran Premio di MotoGp di Misano , tagliando il traguarda davanti all'altra Ducati non ...

Marco Bezzecchi sulla Ducati del Mooney VR46 Racing Team ha vinto in solitaria il primo Gran Premio d' India della storia della classe MotroGp. In ...

Marco Bezzecchi si riscatta dopo la sfortunata Sprint di ieri e si aggiudica il Gran Premio dell’India 2023, valevole come tredicesimo round ...

Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio dell'India con una gara quasi tutta in testa. Al secondo posto Jorge Martin che, complice la caduta di Bagnaia, accorcia a solo 13 lunghezze il distacco dal torinese. Un duro colpo per il mondiale piloti: ora Martin è a soli tredici punti dal piemontese, mentre Bezzecchi dista 44 lunghezze. Quarto posto per il sudafricano Brad Binder (Ktm), quinto lo spagnolo Joan Mir.

E' Marco Bezzecchi ad aggiudicarsi il GP d'India, classe MotoGP. Alle sue spalle Jorge Martin e Fabio Quartararo. In top ten Marc Marquez, scivolato nelle prime battute, mentre fuori ...Marco Bezzecchi festeggia la sua terza vittoria nella classe regina dopo aver dominato, in lungo ed in largo, il Gran Premio di India, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul Buddh I ...