(Di domenica 24 settembre 2023). Si è calato i pantaloni di fronte a donne e bambini che affollavanoin un mite pomeriggio di inizio autunno, e non era la prima volta che lo faceva. Per questo motivo intorno alle 17 di sabato (23 settembre) undi origine straniera è statodagli uomini delle Volanti. La segnalazione in questura, che tra l’altro si trova a un centinaio di metri dal giardino pubblico in via San Giovanni, era arrivata pochi minuti prima. Una donna, spaventata, raccontava di un tizio che girava tra le panchine e si abbassava i calzoni per mostrare i genitali davanti alle tante donne e bambini che a quell’ora si trovavano lì. Gli agenti hanno subito capito di chi si trattava, visto che nelle scorse settimane erano già intervenuti nello stessoe anche a quello ...

Tragedia familiare in via Castelrotto, nel comune della bergamasca di Bottanuco . Un uomo di 77 anni, Paolo Corna , avrebbe ucciso il figlio 54enne ...

Bergamo . È partito il conto alla rovescia per “1000 Battiti di solidarietà per la Casa di Leo“, l’evento che si terrà domenica 24 settembre dalle 10 ...

...che è una brutta pagina con molte zone d'ombra sul piano della legittimità deglicompiuti (...un giro sul mio profilo social per scoprire che il 15 e 16 settembre sono stata invitata a, ...Tra Pontida egli albergatori fanno affari. Non è facile trovare un posto nelle strutture ... mentre non sono mancatidi sabotaggio anche di recente, come avvenne la scorsa estate quando ...

Bergamo, atti osceni al parco Suardi: arrestato 40enne BergamoNews.it

Alessandro Patelli condannato anche in Appello: confermati i 21 anni di carcere Corriere Bergamo - Corriere della Sera

(ANSA) - VERONA, 29 GIU - E' nato al Parco Natura Viva di Bussolengo (Verona) "Kiki", unico pulcino in Italia di gru della Manciuria, che ora crescerà in cattività nella struttura veronese. A 10 ...Travolto mentre attraversava la strada ad Azzano il 9 settembre, è morto in ospedale il giorno dopo ...