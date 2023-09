Benevento | la prima di Agazzi | in sette saltano il Brindisi

(Di domenica 24 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di rifinitura sostenuta al “Meomartini“, il tecnico delMatteo Andreoletti ha diramato l’elenco dei convocati per la quinta giornata di campionato che vedrà i giallorossi ospiti del. Per il match che si disputerà al “Curcio” di Picerno, l’allenatore bergamasco chiama per lavolta, anche se l’ex Ternana non sarà comunque della partita.gli assenti, compreso il lungodegente Meccariello, all’appello mancano Perlingieri, Terranova, Agnello, Improta, Masella e Ciciretti. Questi i convocati: PORTIERI: 12 Manfredini Nicolo’, 1 Nunziante Alessandro, 24 Paleari Alberto DIFENSORI: 3 Benedetti Amedeo, 20 Berra Filippo, 96 Capellini Riccardo, 2 El Kaouakibi Hamza, 5 Masciangelo Edoardo, 58 Pastina Christian, 23 Rillo ...

Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento prima in Italia. Nella graduatoria che calcola la resa media pro capite sulla raccolta differenziata, ...

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Benevento debutterà lunedì 11 settembre al “Ciro Vigorito” contro la Virtus Francavilla . prima uscita interna per ...

Comunicato Stampa – Anpi Benevento Comitato Provinciale Venerdì 8 settembre andrà in scena al Mulino Pacifico la prima nazionale di “Atto unico” , ...

Tempo di lettura: < 1 minutoSono 23 i convocati per la gara d’esordio della Casertana che domani sera ospiterà il Benevento al “Pinto“. Il ...

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata scelta Benevento come Prima sede consolare in Italia della Repubblica del Kirghizistan , Paese dell’Asia ...

... Fulignati ancora una volta è incerto e l'exnon si fa pregare insaccando di potenza il 2 ... Pocoera stato espulso anche Vivarini per proteste. Durante i minuti di recupero Achik per .... E' prevista per mercoledì, alle 10 a Palazzo Mosti, la seconda riunione del tavolo ... sa che occorre attendere le prove e accertare le responsabilità,di intervenire. Quando il quadro ...

Kirghizistan apre a Benevento la prima sede consolare italiana Agenzia ANSA

A Benevento la prima sede consolare del Kirghizistan in Italia ... NTR24

«Benevento cardi-protetta», il sindaco Clemente Mastella oggi è stato il primo a cimentarsi nelle pratiche salvavita dopo le dimostrazioni di Misericordia e della Croce Rossa Italiana, nell'ambito ...Matteo Andreoletti non teme l’impegno ravvicinato. Domani il Benevento sfiderà il Brindisi a Picerno per andare a caccia del primo acuto esterno. In conferenza prepartita il tecnico ...