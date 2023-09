Ben Shelton | “Ho sempre guardato Nadal per migliorare il mio gioco”

(Di domenica 24 settembre 2023) La semifinale agli US Open, i quarti agli Australian Open 2023, poi il best ranking (19esimo al mondo) e paragonipiù illustri. L’autostima si riflette sul campo e Bensi gode l’ottimo momento che sta vivendo a soli 20 anni. Lo statunitense è tra i protagonisti della Laver Cup a Vancouver e ha debuttato con una bella vittoria con il risultato di 7-6 6-4 sul giovane francese Arthur Fils. “È bellissimo essere riuscito a mantenere un livello alto, sento molta fiducia e sto imparando a gestire al meglio ogni situazione che si presenta in campo – spiega-. Amo giocare in squadra per l’atmosfera che si crea. Ho ricevuto un grande supporto e credo di poter imparare molto da questa competizione perché giocare per gli altri crea ulteriore pressione con cui bisogna confrontarsi. All’inizio ero un po’ nervoso, ma ho ...

Dopo Arthuer Ashe e Frances Tiafoe, Ben Shelton è il terzo statunitense nero in semifinale allo US Open nell'era Open. Comprensibile l'orgoglio del ...

Prosegue l’ondata di licenziamenti in casa WWE ed è una lista che purtroppo di minuto in minuto si allunga. Ai nomi già segnalati finora si ...

...Fritz 8 2 Casper Ruud 9 3 Alexander Zverev 10 4 Frances Tiafoe 11 5 Alex de Minaur 12 6 Tommy Paul 13 7 Felix Auger - Aliassime 14 8 Karen Khachanov 15 Hubert Hurkacz 16 Cameron Norrie 17...Per il duo europeo non c'è stato nulla da fare contro la coppia composta dal rinato Auger - Aliassime (assente per il suo Canada a Bologna in Davis) e. Successo in due set che vale il 10 ...

Rafael Nadal fonte d'ispirazione, Ben Shelton: "L'ho imparato da lui" Tennis World Italia

Laver Cup, primo "cappotto" della storia. Team World avanti 4-0 SuperTennis

Piccola disavventura per Hubert Hurkacz durante il doppio in Laver Cup. Inavvertitamente lo statunitense Ben Shelton ha colpito un potente dritto sulle parti bassi del tennista polacco (sorpreso), che ...Basterà un successo nella giornata conclusiva al Team World per bissare il trionfo dello scorso anno. Ruud unico a vincere per la squadra europea ...