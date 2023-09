Belen pronta a vuotare il sacco su Stefano | trattativa in corso

Leggi su biccy

(Di domenica 24 settembre 2023) Martedì 26 settembre torna Stasera C’è Cattelan su Rai Due e – oltre a Tedua –Rodriguez sarebbe dovuta essere tra gli ospiti della prima puntata dello show. La showgirl argentina però all’ultimo minuto ha rifilato un palo ad Alessandro Cattelan. Questo non vuol dire che l’ex conduttrice de Le Iene non sbarcherà comunque in Rai. Stando a quello che ha rivelato in anteprima Davide Maggio, la Rodriguez potrebbe essere una delle prossime ospiti di Mara Venier. Pare ci siano già delle trattative trae Domenica In. Proprio come ha sottolineato il giornalista, è molto probabile che nell’intervista di Mara Venier si parli anche di gossip e soprattutto della fine della relazione conDe Martino (che ha già una nuova compagna).Rodrigueza farsi intervistare da Mara Venier. “La ...