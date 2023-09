Beatrice Valli e Marco Fantini | il lieto annuncio sui social

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 24 settembre 2023)si amano come il primo giorno, forse anche di più. La coppia ha raggiunto tanti traguardi insieme dall’inizio della loro relazione e adesso aggiunge un altro tassello al puzzle costruito insieme. Ecco ildegli ex protagonisti di Uomini e Donne a tutti i loro followers. Si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne sotto le telecamere, ma hanno proseguito anche all’esterno del dating show la loro storia. Oggihanno una bellissima famiglia e stanno raggiungendo altri importanti traguardi per la loro vita di coppia. Proprio in questi giorni arriva il...