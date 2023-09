Bayern | De Ligt furioso | cos’è successo all’ex Juve

L'allenatore ha ammesso di trovarsi in difficoltà: "Cambiare con i difensori centrali non è facile durante la partita, ma lui..."

Matthijs de Ligt , difensore ex Juve oggi in forza al Bayern Monaco , si era lamentato in maniera pacata del poco spazio a disposizione nelle...

IlMonaco travolge il Bochum con un 7 - 0 che non lascia scampo: a segno Kane con una tripletta e si rivede anche DeIlMonaco supera con il Bochum con un 7 - 0 che non lascia scampo agli avversari. Sugli scudi Harry Kane, autore di una tripletta. Tra gli altri marcatori mette il ...... che ha festeggiato una tripletta nel 7 - 0 del suoMonaco al Bochum . Sette come le reti ... Gli altri gol sono arrivati da Eric Maxim Choupo - Moting , Matthijs de, Leroy Sane e Mathys Tel ...

“De Ligt, schiaffo Tuchel al Bayern: l’ex Juve sempre più furioso” Tuttosport

Tutti i retroscena del caso De Ligt: la verità sul suo futuro al Bayern e le conseguenze per la Juve Calciomercato.com

Il Bayern Monaco come si suol dire non ha badato a spese presentando al Bochum un conto finale salatissimo. La squadra di Tuchel non si risparmia contro nessuno ...Finito 7 - 0 Bayern Munich - Bochum Germany Bundesliga I - Allianz Arena 5° Turno Dopo la prima giornata di Champions League, il Bayern Monaco è pronto a tornare in campo per il quinto impegno di camp ...