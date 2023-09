Batosta per il nuovo acquisto | fuori almeno un mese

Leggi su rompipallone

(Di domenica 24 settembre 2023) Brutta tegola per il Siviglia. Il club spagnolo dovrà fare a meno di un giocatore chiave in vista dei prossimi impegni Il Siviglia si è recentemente trovato ad affrontare una situazione avversa che ha gettato un’ombra di preoccupazione su un inizio di stagione già complicato. La notizia che ha colpito duramente i tifosi e lo staff tecnico riguarda un calciatore chiave della squadra, la cui assenza si farà sentire perun. Il Siviglia aveva iniziato la stagione con grandi speranze, compiendo alcuni importanti movimenti di mercato, tra cui il ritorno di una leggenda. Questo ritorno aveva sollevato l’entusiasmo dei tifosi, che speravano che l’esperienza e la leadership del calciatore in questione avrebbero portato la squadra al successo. Tuttavia, il destino ha deciso di mettere alla prova la resilienza del Siviglia. Uno dei nuovi acquisti, un ...