Basebal | Europei 2023 | Italia | tutto facile all’esordio contro l’Ungheria

(Di domenica 24 settembre 2023) Nessuna complicazione per l’nell’esordio deglidi. La Nazionale azzurra guidata da Mike Piazza porta a casa il matchcon il punteggio di 15-2; in sostanza, si tratta semplicemente di iniziare bene. Domani alle 17:30 si continuala Svezia, ancora a Trebic, sede del girone B. Gli azzurri partono subito forteFekete, il partente magiaro (per l’c’è Matteo Bocchi). Un errore ungherese causa l’1-0 di Batista su doppio di Paolini, poi sbaglia anche Carlos Rubio Hernandez in assistenza e questo consente a Paolini e Friscia (che nel frattempo aveva usufruito di una base su ball) di siglare il 3-0. Il 4-0 è semplice: doppio di Poma, Astorri dalla seconda s’invola a chiudere il ...

Doppio appuntamento oggi e domani per l’Italia in chiave amichevole prima del debutto agli Europei 2023. Gli azzurri di Mike Piazza, attualmente in ...

Sono stati diramati i nomi dei 24 giocatori che si confronteranno con il palcoscenico degli Europei 2023 in partenza tra poche ore in Repubblica ...

Ci siamo: stanno per cominciare gli Europei 2023 . Il baseball internazionale è pronto a immergersi in una settimana che decreterà se ci sarà, e chi ...

Il Regolamento e la formula degli Europei di baseball 2023 , in programma da domenica 24 settembre a domenica 1 ottobre in Repubblica Ceca: ecco ...

Tutto pronto per Italia-Ungheria , partita valevole per il girone B dei Europei di baseball 2023 , in programma da domenica 24 settembre a domenica 1 ...

Italia-Ungheria oggi, Europei baseball 2023: programma, orari, tv, streaming OA Sport

Europei al via: la fame d’oro degli azzurri dura dal 2012. Riparte la sfida all’Olanda La Gazzetta dello Sport

Al via gli Europei di baseball 2023: ecco in convocati dell'Italia che proveranno a migliorare il terzo posto di due anni fa.Ci siamo: stanno per cominciare gli Europei 2023. Il baseball internazionale è pronto a immergersi in una settimana che decreterà se ci sarà, e chi sarà, il successore dell’Olanda in termini di titolo ...