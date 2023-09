Bari-Catanzaro 2-2 Calcio | serie D girone H | Martina e Team Altamura a punteggio pieno

(Di domenica 24 settembre 2023) Ilera passato in vantaggio a metà primo tempo ma nel giro di un minuto i calabresi hanno pareggiato poi hanno siglato la rete del vantaggio al “San Nicola” salvo essere rimontati nella ripresa dai padroni di casa. In classifica del campionato didiB ilè in seconda posizione a quota 11 punti in sei partite, al comando il Parma (13).in zona medio-bassa con 7 punti in cinque partite.H: fra le partite odierne Barletta-Città di Gallipoli 0-3, Casarano-Fidelis Andria 1-1, Città di Fasano-Manfredonia 0-0, Gravina in Puglia-Nardò 1-0,-Rotonda 3-2, Santa Maria Cilento-Bitonto 0-0,-Palmese 3-0. In classifica dopo la terza giornata...

Il Catanzaro ha perso la prima partita stagionale la settimana scorsa ma lo ha fatto in modo fragoroso, 5-0 in casa contro il Parma, mentre il Bari ...

Il Catanzaro ha perso la prima partita stagionale la settimana scorsa ma lo ha fatto in modo fragoroso, 5-0 in casa contro il Parma, mentre il Bari ...

La sesta giornata del campionato di Serie B si completa quest’oggi con le ultime tre partite in programma, in attesa del ritorno in campo...

il prezzo sale in due anni da 0,80 a 0,99 euro, facendo segnare un +23,8%. A Pescara gli aumenti sono in media del 22% (da 1 a 1,22 euro), +20,9% a, +19,5% a Palermo. Bergamo, Ascoli ...il prezzo sale in due anni da 0,80 a 0,99 euro, facendo segnare un +23,8%. A Pescara gli aumenti sono in media del 22% (da 1 a 1,22 euro), +20,9% a, +19,5% a Palermo. Bergamo, Ascoli ...

Live Bari - Catanzaro - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 24/09/2023 Eurosport IT

In classifica del campionato di calcio di serie B il Catanzaro è in seconda posizione a quota 11 punti in sei partite, al comando il Parma (13). Bari in zona medio-bassa con 7 punti in cinque partite.94' Maita svirgola il tentativo dalla distanza. 93' Vicari di testa, fuori. 92' Angolo per il Bari. Dentro Achik, fuori Dorval 90' Cinque minuti di ...