Banche | Calandrini Fdi | ' modifica su extraprofitti non cambia sostanza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “L'emendamento del governo al decreto Asset che va a migliorare la tassa suglinonla. Infatti lepotranno decidere o di pagare l'imposta del 40% dei maggiori profitti ottenuti in maniera passiva, per effetto dell'aumento dei tassi Bce, oppure di destinare l'intero ammontare di quegli extra profitti ad un'apposita riserva di bilancio". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola, presidente della V Commissione Bilancio "In questo secondo modo - prosegue-, si patrimonializzano di più, potendo così utilizzare questi importi accantonati per concedere un numero maggiore di mutui a famiglie e imprese, sostenendo ancora una volta il Pil, l'occupazione e la crescita. La stima del ...