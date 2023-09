Banche | arrivano le verifiche in incognito allo sportello

Leggi su quifinanza

(Di domenica 24 settembre 2023) Gli impiegati presso gli sportelli bancari non sapranno se si troveranno di fronte dei correntisti, bisognosi di informazioni e assistenza, oppure degli ispettori indella Banca d’Italia pronti a valutare la qualità del loro operato. A partire da lunedì 25 settembre anche presso leitaliane verranno messi in atto i cosiddetti “mystery shopping”. Cos’è il mystery shopping Mystery shopping significa letteralmente “acquisto in”. Si tratta di un metodo di rilevazione della qualità dei servizi erogati nei confronti di acquirenti e utenti. I mystery shopping vengono messi in atto da anni nel settore privato, soprattutto nel telemarketing: gli operatori di call center, sia inbound che outbound, vengono monitorati periodicamente. La pratica è stata poi adottata dall’Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle ...