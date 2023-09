Bacoli | minaccia passanti e ferisce i Carabinieri con un coccio di una bottiglia

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 24 settembre 2023) Con il collo di unadi vetro ha spaventato residenti e. Poi l’ha usata per aggredire i militari dell’Arma, intervenuti in via Torre di Cappella a, ferendo un brigadiere. Momenti di panico si sono vissuti l’altra notte nel comune L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.