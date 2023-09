Avellino-Monopoli | le probabili formazioni

(Di domenica 24 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTre giorni dopo la prima vittoria stagionale contro il Sorrento, l’punta alla continuità contro ilin casa. Il successo al Partenio-Lombardi, terzo sold out in arrivo, manca dallo scorso 12 marzo contro il Foggia (3-2). Le chiavi della panchina saranno affidate ad Antonio La Porta, dopo la squalifica arrivata per Michele Pazienza dopo l’espulsione rimediata giovedì contro il Sorrento a Potenza. Al fianco del tecnico di San Severo in tribuna ci sarà il preparatore dei portieri Angelo Pagotto e il direttore dell’area tecnica Giorgio Perinetti, tutti appiedati dal Giudice Sportivo. All’appuntamento contro i pugliesi, l’ci arriva orfano di cinque pedine. Sonny D’Angelo ha avviato in questi giorni il programma di riabilitazione per recuperare dal trauma distorsivo contusivo alla caviglia ...

Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match tra Avellino e Monopoli, previsto per la quinta giornata del campionato di serie C, girone C, ...

...Olbia - Carrarese Ore 18.30 Mantova - AlbinoLeffe Padova - Virtus Verona Pro Sesto - Arzignano Sestri Levante - Torres Legnago - Renate Ore 20.45 Atalanta U23 - Pro Vercelli...Calcio 2023 - 2024 Serie C Girone C Tabellino partita USSquadra in casa USSquadra avversariaDopo l'impegno allo stadio Veneziani contro il Catania (finito 0 - 0), ilsi prepara ad affrontare un nuovo big ...

Serie C, le probabili formazioni di Avellino-Monopoli BariToday

Avellino-Monopoli, probabili formazioni: Pazienza pensa al turn over ilmattino.it

Oggi domenica 24 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio ai motori con il GP del Giappone per la F1, il GP di India per la MotoGP, il GP di Aragon per la Superbike, il GP di Gra ..."Avellino, ora tocca ai bomber" titola Il Mattino, edizione di Avellino. Mister Pazienza, squalificato dal giudice sportivo, cerca conferme contro il Monopoli, in attesa dei primi gol ...