Autista di scuolabus attaccato da un genitore | ' Ho avuto molta paura'

(Di domenica 24 settembre 2023) Bruttissimo episodio mentre l'uomo stava lavorando. Un genitore, che non aveva portato una liberatoria per il figlio lo ha assalito con parole forti e tono minaccioso. E' stato denunciato

Bruttissimo episodio mentre l'uomo stava lavorando. Un genitore, che non aveva portato una liberatoria per il figlio lo ha assalito con parole forti e tono minaccioso. E' stato denunciatoC'è l'delloche non può non essere "puntualissimo" e che ovviamente sorride a bambini che non vedono l'ora di andare a scuola . Molto vicino alle scene apocalittiche che si vedono ...

Autista di scuolabus aggredito accusa un malore Toscana Media News

Autista Scuolabus FoggiaToday

Bruttissimo episodio mentre l’uomo stava lavorando. Un genitore, che non aveva portato una liberatoria per il figlio lo ha assalito con parole forti e tono minaccioso. E’ stato denunciato ...Il conducente ha accusato un malore non appena ripreso il servizio: "Il padre del 12enne voleva picchiarmi perché non avevo lasciato scendere il figlio da solo alla fermata ma non avevo l'autorizzazio ...