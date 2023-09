ATP Zhuhai 2023 | Khachanov e Korda in semifinale | Norrie scivola con Karatsev

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) Il torneo ATP diha i suoi quattro semifinalisti. Giunto alla seconda edizione dopo quella 2019 vinta da Alex De Minaur, i pronostici sono stati rispettato quasi del tutto, con tre dei primi quattro giocatori del seeding arrivati a questo punto. A partire da Karen, il numero uno del tabellone, che ha dovuto sudare non poco per avere ragione di Mackenzie McDonald. Sembrava finita all’inizio della seconda frazione, sotto di un set e di un break, ma il russo è stato bravo a rimettersi in piedi per poi imporsi. Per lui un altro statunitense, Sebastian, che ha spazzato via l’argentino Etcheverry. La sorpresa è però firmata da Aslan: il russo si conferma una vera e propria variabile impazzita sul cemento avendo la meglio su Cameron, numero 17 al mondo, al termine di un ...