ATP Pechino 2023 | Jannik Sinner è in Cina | l’altoatesino si prepara e non risponde alle polemiche

(Di domenica 24 settembre 2023) “Non ti curar di loro, ma guarda e passa“. Chissà seavrà preso ispirazione da Dante nell’approccio che sta tenendo in questi giorni. Sì, perchéè al centro di un “Caso Nazionale” di cui la Gazzetta dello Sport ha parlato, prendendo una posizione chiara e decisa circa l’assenza delnel round robin di Coppa Davis a Bologna. La Rosea ha criticato la decisione didi non scendere in campo, facendo riferimento anche all’importanza di rappresentare il Paese in una competizione di prestigio come la Davis. In tutto questo,ha preferito nonre in maniera diretta, prima affinando la propriazione a Montecarlo e poi prendendo il volo verso ladove è atteso il suo ritorno ...

Jannik Sinner tornerà in campo all'Atp 500 di Pechino . L'altoatesino è nell'entry list del torneo che prenderà il via giovedì 28 settembre. Troverà ...

In programma due tornei 500, l'die il WTA 500 di Tokyo. Tutto in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. Per il tennis italiano i riflettori sono puntati su Jannik Sinner che dall'alto del ...Dopo aver rinunciato alla fase a gironi di Coppa Davis , Sinner tornerà in campo al torneo500 di. L'obiettivo di Sinner, quarto nella Race to Turin, è ottenere la qualificazione alle...

Continua la stagione in Asia dei circuiti ATP e WTA e SuperTennis è pronta a mostrarvi le tappe che metteranno in palio i punti che determineranno ...Jannik Sinner si appresta a tornare in campo. I prossimi impegni potrebbero essere già decisivi per raggiungere un obiettivo davvero importante ...