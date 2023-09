ATP Chengdu | Lorenzo Musetti | “Contento di arrivare in semifinale | contro Safiullin sarà una partita dura”

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) Una vittoria convincente pernei quarti di finale dell’ATP250 di(Cina). Sul cemento asiatico il toscano ha messo in mostra le sue qualitàun giocatore insidioso come il francese Arthur Rinderknech, che per le caratteristiche poteva creargli problemi. Bravoa rimanere sempre molto concentrato, trovando concretezza nel suo tennis creativo, come testimoniato dal 6-3 6-3 di questa. “Oggi è stata davvero una bella performance, specialmente da fondo campo. Ho vinto tanti bei punti, e sonodi essere arrivato in“, le sue parole a caldo dopo il successo. Sul cammino diinciil russo Roman, che ...