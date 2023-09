Atp Chengdu 2023 | Musetti batte Rinderknech e vola in semifinale

(Di domenica 24 settembre 2023)vince 6-3 6-3 contro. L’italianoin, dopo aver battuto in meno di due ore il tennista francese. Una partita positiva quella di, che ora sogna la possibilità di andare in finale. Il match si apre conin difficoltà, mentresembra avere un buon ritmo sin dall’inizio. Il francese commette numerosi errori, soprattutto sul dritto, lasciando la possibilità al tennista italiano di conquistare diversi punti. Dopo poco più di mezz’ora,conquista il primo set per 6-3, senza aver riscontrato particolare resistenza da parte dell’avversario. L’azzurro riesce a sfruttare i punti deboli di, grazie ad una buona prestazione. Nel secondo set, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio e dritto a segno per il numero 67 ATP. 15-15 Il nastro trascina fuori il dritto inside in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 In corridoio il recupero con il rovescio in back di Musetti, che deve continuare a tenere alta la ...

Il carrarino, testa di serie numero 2 nel 250di, ha esordito con un successo in tre set contro il 20enne australiano Sekulic, proveniente dalle qualificazioni. I primi due sono andati in ...Lorenzo Musetti se la vedrà contro Arthur Rinderknech nei quarti di finale dell'250 di2023 (Cina) , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città asiatica. L'azzurro, dopo aver beneficiato di un bye al primo turno in qualità di seconda testa di serie dell'...

ATP 250 Zhuhai e Chengdu: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Lorenzo Musetti (LIVE) LiveTennis.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale dell'ATP 250 di Chengdu tra Lorenzo Musetti ed il francese Arthur Rinderknech ...Tramite il proprio profilo Instagram, Elena Rybakina si scaglia contro la WTA dopo il sorteggio del tabellone del 500 di Tokyo.