ATP Chengdu 2023 | Musetti batte Rinderknech e raggiunge Safiullin in semifinale | bene Zverev e Dimitrov

(Di domenica 24 settembre 2023) È terminata poco fa un’altra giornata all’ATP 250 di. Sul cemento cinese si sono disputati oggi tutti e quattro i quarti di finale, tra cui quello tra l’italiano Lorenzoe il francese Arthur, e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. Bella vittoria per Lorenzo: il nostro portacolori (testa di serie n.2) si è dimostrato superiore al francese Arthure si è imposto con un doppio 6-3 in un’ora e 28 minuti di gioco. L’azzurro classe 2002 ha così strappato il pass per la: lì a sfidarlo ci sarà il russo Roman, che quest’oggi ha vinto il suo match contro l’australiano Jordan Thompson per ritiro di quest’ultimo sul risultato di 7-6(1). Ha poi conquistato il pass per ...

