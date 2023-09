In occasione della ‘Trunsylvania 10 km’, corsa su strada del circuito World Athletics Elite Label, Agnes Ngetich ha battuto il record mondiale dei ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.04 Partono i 400 ostacoli. 22.02 Queste le ostacoliste al via: Ryzhikova (Ucraina), Woodruff (Panama), ...

Impresa alla Maratona di Berlino in campo femminile. L'etiope Tigst Assefa ha infatti vinto la popolare corsa tedesca per il secondo anno consecutivo, stabilendo al contempo ilprimato del mondo nella specialità. Il tempo fatto registrare al traguardo della Porta di Brandeburgo è stato di 2 ore, 11 minuti e 53 secondi, due minuti e 11 secondi meglio del primato ...... che ha bissato il successo dello scorso anno ed ha stabilito ilprimato mondiale, mettendo a ... la keniana Sheila Chepkirui , sia arrivata seconda in 2:17.49, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024:...

Atletica, nuovo record del mondo nella maratona femminile ItaSportPress

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Ne scrive La Repubblica: "Le scelte fatte sul mercato — al di là della discussa preparazione atletica estiva — stanno presentando il conto al tecnico francese, alle prese pure a metà campo con il ...Il giovane atleta di 15 anni, originario di Santa Croce sull’Arno, ha conquistato un nuovo record italiano nella categoria dei 2000 metri, stabilendo un tempo incredibile di 5’2754. Questa ...