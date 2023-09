Atletica | maratona Berlino | etiope Assefa migliora di 2' il record del mondo femminile

(Di domenica 24 settembre 2023), 24 set. - (Adnkronos) - L'Tigistinfrange ildelnelladi oltre due minuti nella corsa di questa mattina a. L'è arrivata al traguardo alla Porta di Brandeburgo con un sensazionale tempo di 2 ore 11 minuti e 53 secondi, superando di 2 minuti e 11 secondi il precedente primato stabilito dalla keniana Brigid Kosgei, che aveva corso con un tempo di 2h14'04" a Chicago nel 2019. Nella gara maschile, il keniano Eliud Kipchoge ha vinto la sua quinta, in 2h02'42", un tempo che non gli permette dire ildeldi 2h01'09" stabilito lo scorso anno tra le ...

Victor Kiplangat vince la medaglia d’oro nella maratona maschile ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023 . Il 23enne ugandese trionfa in ...

Budapest – Tra i migliori dieci al mondo Daniele Meucci in Maratona e un ottimo risultato per l’Italia ai Mondiali di Atletica , che si concludo ...

Pagelle Mondiali atletica 2023 oggi Domenica 27 agosto Yohannes Chiappinelli , 7.5: seconda maratona in carriera e sfiora la top ten al Mondiale ...

Daniele Meucci ha conquistato un buon secondo posto nell’edizione inaugurale della 10 km Golfo dei Poeti Cup, una corsa su strada andata in scena a ...

La Assefa ha tagliato il traguardo appena dopo il detentore del record del mondo maschile, Eliud Kipchoge, che ha vinto la sua quintadi Berlino in 2h02'42'. Leggi i commenti: tutte ...... la keniana Sheila Chepkirui , sia arrivata seconda in 2:17.49, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO CALENDARIO2023: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI CLASSIFICA MASCHILE...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Maratona, Assefa migliora di 2' il record mondiale femminile - Sportmediaset Sport Mediaset

Berlino, 24 set. – (Adnkronos) – L’etiope Tigist Assefa infrange il record del mondo nella maratona femminile di oltre due minuti nella corsa di questa mattina a Berlino. L’etiope è arrivata al ...E' un abisso, profondo due minuti e undici secondi, quello scavato dalla 26enne etiope di Addis Abeba Tigist Assefa oggi nella Berlin Marathon, un clamoroso 2h11:53 che segna una decisa svolta cronome ...