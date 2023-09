Atletica | le Fiamme Gialle Simoni vincono lo scudetto Allievi a Perugia

(Di domenica 24 settembre 2023)– Arriva un altro trionfo della squadra delladi. I giovani atleti si allenano al Centro Sportivo di Castelporziano e molti ragazzi e ragazze sono di Ostia e del Litorale laziale. Oggi il Team Maschile ha vinto loai Campionati Italiani di Categoria di Società a. Il terzo posto è andato a un’altra squadra laziale che è quella della Studentesca di Rieti, ma in campo femminile. I ragazzi rossoblu invece hanno staccato il quarto posto. Di seguito il racconto completo delle gare (lazio.fidal.it) Laziali spettacolari nella finale A per lo: ai societari dile...

... dando fuoco al materassino del salto in alto sulla pista d'. Il match viene sospeso per una decina di minuti dopo i quali l'arbitro manda i giocatori nello spogliatoio. Spente lesi ......, gli ultras umbri hanno provocato un incendio, presumibilmente con un fumogeno che ha fatto prendere fuoco al materassino del salto in alto sulla pista d'altissime, dieci minuti di ...CAMPI BISENZIO - Un grande successo organizzativo con apprezzamenti dalle 24 squadre (12 maschili e 12 femminili) provenienti da tutta Italia per ...Sabato e domenica al Santa Giuliana, il rinnovato impianto umbro, si è disputata la finale scudetto Under18. L’Atletica Studentesca, come altri quattro team, ha schierato entrambe le squadre grazie ai ...