Atletica | Daniele Inzoli batte Andrew Howe! Record italiano | volo nel futuro | misura di lusso a 15 anni

(Di domenica 24 settembre 2023)vola nel. Il 15enne ha giganteggiato nel salto in lungo a Brescia, firmando un sontuoso balzo da 7.61 metri con 0,2 m/s di vento contrario. Il milanese ha così siglato la miglior prestazione italiana under 16, strappandola dopo quasi 23adHowe. Il vice campione mondiale di Osaka 2007, tornato in gara settimana scorsa a 38con il sogno di partecipare agli Europei di Roma 2024, si esaltò con 7.52 a Fano il 7 ottobre 2000. Prima di oggi il portacolori dell’Riccardi vantava un personale di 7.48 siglato lo scorso 4 giugno al Memorial Pratizzoli di Parma, poi la settimana successiva aveva timbrato ilcadetti dei 300 ostacoli (37.47 a Olgiate Olona). Annotiamo cheè il fratello ...

Daniele Meucci non muore mai: il classe 1985 di Pisa non ha ancora chiuso il discorso e a quasi 38 anni conquista uno splendido decimo posto nella ...

È un salto nel futuro per il cadetto Daniele Inzoli nel lungo. A Brescia il quindicenne milanese atterra alla misura di 7,61 (vento -0.2) che vale la nuova migliore prestazione italiana under 16. Dopo ...Quarrata, 24 settembre 2023 – Sono stati in 550 i partecipanti tra competitivi e passeggiatori che hanno onorato con la loro presenza la 47esima edizione di questa classica corsa podistica – la Passeg ...