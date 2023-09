Atalanta | Lookman | “De Ketelaere è un giocatore intelligente C’è feeling”

Dopo la vittoria in Europa League con il Rakow la squadra di Gasperini si ripete in campionato BERGAMO - Seconda vittoria interna per l'Atalanta. I ...

Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa dopo il match contro il Cagliari In conferenza stampa ...

AGI - Seconda vittoria interna per l'. I nerazzurri s'impongono 2 - 0 nel match casalingo contro il Cagliari, decisive le reti die Pasalic. Buona prova da parte degli orobici, ora a quota 9 punti, prestazione da ......e, non potevo certo proporre l'uno contro uno. Ci andavano via da tutte le parti". Infine, un moto d'orgoglio: "Siamo primi in serie A con 59,2 chilometri a gara davanti all', lo ...

Lookman+Pasalic: un gol per tempo e l'Atalanta batte il Cagliari La Gazzetta dello Sport

Atalanta-Cagliari 2-0: Lookman e Pasalic, nerazzurri infallibili in casa la Repubblica

Koopmeiners 7: è il ‘tutto-area’ dell’Atalanta, innesca ogni azione da gol, è ovunque, fa quel che vuole e Obert non lo vede mai. De Ketelaere 7,5: i suoi tocchi sono una magia, fa tutto giusto, segna ...Nei due match delle 15 l'Atalanta ha battuto il Cagliari per 2-0, i gol sono stati segnati al 33' da Lookman e al 76' da Pasalic. La Fiorentina ha avuto la meglio ad Udine per 0-2, le reti sono state ...