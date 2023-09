Atalanta | Gasperini | 'Miglior prestazione della stagione De Ketelaere è stato delizioso'

7: primo tempo copione del Rakow, la suaattacca ma la porta è maledetta fino al 33'. Lascia fare la punta a De Ketelaere, nella ripresa per preservare il risultato cambia ...Dopo lo scivolone con la Fiorentina della scorsa settimana, l'torna ad esultare in campionato superando al Gewiss Stadium il Cagliari (2 - 0), condannandolo così al terzo ko stagionale. Gol decisivi di Lookman e Pasalic , uno per tempo. Nerazzurri che ...

Convocati Atalanta: Gasperini lascia fuori Bakker | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Dopo la vittoria in Europa League con il Rakow la squadra di Gasperini si ripete in campionato BERGAMO (ITALPRESS) - Seconda vittoria interna per ...Finisce 2-0 la sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Cagliari. Prestazione convincete dei bergamaschi, che danno continuità alla vittoria di giovedì in Europa League contro il Rakow. Nel primo tempo ...