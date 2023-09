Atalanta | Gasperini | “De Ketelaere? Gran primo tempo e assist delizioso”

Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa dopo il match contro il Cagliari In conferenza stampa ...

L'torna al successo in campionato superando per 2 - 0 il Cagliari tra le mura amiche del ... La squadra disale al 6° posto con 9 punti, mentre quella di Ranieri, sempre a secco di ..."In casa è importante ristabilire un passo molto spedito. Quando riavremo Scamacca, in casa ci saranno ancora più soluzioni". Così Gian Piero, dopo il 2 - 0 dell'sul Cagliari, con la Dea alla terza vittoria su tre a Bergamo, oltre a quella di Europa League col Rakow. "A Frosinone e Firenze abbiamo buttato via le partite ...

'Oggi non abbiamo sbagliato niente, restando concentrati' BERGAMO (ITALPRESS) - 'Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, la miglior ...Poi siamo di nuovo usciti nel finale, con un gol di grande fattura». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria per 2-0 contro il Cagliari. «In casa è importante ...