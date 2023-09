Atalanta | D'Amico | 'Gasperini fa parte di noi De Ketelaere? Siamo solo all'inizio'

L'sconfigge il Rakow per 2 a 0. In Conference la Fiorentina pareggia 2 a 2 Titoli Corriere ...a partire in milioni' / I report che preoccupano Meloni - Stampa l'articolo - Invia ad un- -...Hatzidiakos pensa già alla sfida con l', domenica 24 a Bergamo. "E' una squadra forte che seguo molto perché - spiega il greco - gioca il mioKoopmeiners. Dobbiamo stare molto attenti, ...

Atalanta, D'Amico: "Gasperini fondamentale per questo club. CDK Siamo solo all'inizio" TUTTO mercato WEB

Hatzidiakos nel pre partita: «Sono amico di Koopmainers, ma oggi siamo avversari» Cagliari News 24

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Atalanta-Cagliari, il direttore sportivo nerazzurro Tony D'Amico ha rilasciato alcune dichiarazioni ...Pantelis Hatzidiakos, difensore del Cagliari, ha parlato nel pre partita del match contro l’Atalanta. Le sue parole Pantelis Hatzidiakos, difensore del Cagliari, ha parlato nel pre partita del match c ...