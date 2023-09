Atalanta-Cagliari | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 24 settembre 2023) Prosegue la quinta giornata diA, che in questa domenica presenta diversi incroci interessanti. Alle ore 15:00 occhi puntati su, con le due squadre che si contenderanno in tre punti al Gewiss Stadium. Gli uomini di Gasperini stazionano in decima posizione, con 6 punti, e hanno diverso terreno da recuperare per spingersi nelle zone di classifica più nobili e iniziare una nuova rincorsa all’Europa. Più complicata la situazione della squadra di Ranieri, attualmente penultima con 2 punti. I sardi dovranno quindi cercare a tutti i costi il risultato positivo, almeno per agguantare nuovamente la Salernitana, che con il pareggio nell’anticipo contro il Frosinone si è portata a quota 3 punti. Le ultime da, con leformazion e la ...

L’entusiasmo europeo come spinta per ripartire in Serie A, con l’auspicio di trovare costanza puntando sul fattore campo. Si potrebbe riassumere ...

Questo il programma completo: Domenica 24 Settembre Empoli - Inter ore 12:30 (Dazn, Sky)ore 15:00 (Dazn) Udinese - Fiorentina ore 15 (Dazn) Bologna - Napoli ore 18:00 (Dazn)

Atalanta Cagliari, gli attaccanti Andrea Petagna ed Eldor Shomurodov si giocano una maglia nell'attacco rossoblù titolare Sono solo venti i calciatori a disposizione di mister Claudio Ranieri, il ...