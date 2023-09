Atalanta-Cagliari LIVE dalle 15 Le formazioni ufficiali | De Ketelaere punta centrale | Shomurodov dal 1'

Segui con noi il live di Atalanta-Cagliari e Udinese-Fiorentina , sfide valide per la quinta giornata di Serie A. In palio punti importanti. Dopo il ...

Atalanta-Cagliari LIVE: De Ketelaere da attaccante Sky Sport

Atalanta-Cagliari: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in tv Fantacalcio ®

È tutto pronto per la sfida delle 15:00 al Gewiss Stadium, che metterà di fronte Atalanta e Cagliari in occasione della 5 a giornata di Serie A. Gara ad alta tensione fra due squadre desiderose di ...Trasferta bergamasca per il Cagliari. La squadra di Ranieri, ancora senza vittorie in campionato, affronterà alle 15 l’Atalanta, che arriva dal successo in Europa League sul Rakow, ma anche dal ko di ...