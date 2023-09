Atalanta-Cagliari 2-0 le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 24 settembre 2023) . Dopo l’impegno europeo, la Dea torna in campo nella speranza di ottenere punti preziosi per l’Europa. L’impegno europeo non ha comunque cancellato l’dalla casellafavorita per questa: la squadra di Gasperini continua ad essere una delle candidate principali ad un ruolo da protagonista Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.