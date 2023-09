Atalanta-Cagliari 0-0 LIVE | nerazzurri vicini al goal con De Ketelaere

Leggi su calcionews24

(Di domenica 24 settembre 2023) A Bergamo, il match valido per il match di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium,si affrontano nel match valido per la 5° giornata di campionato di Serie A 2023/2024.: sintesi e moviola 20? Pressing dell’con Lookman e Dea fare la differenza. 13?VICINO AL! Cross di Nandez per la testa di Shomudorov: palla di poco fuori. 12? ALTRA OCCASIONE. Tenta il tiro Koopmeioners, ma la palla viene deviata in angolo. 11? OCCASIONE. Partenza fulminea di Deche tenta il ...