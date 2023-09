Ascolti tv sabato 23 settembre | Arena Suzuki | Tu si que vales | Rocky II

(Di domenica 24 settembre 2023)tv232023: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,232023? Su Rai 1 è andato in onda. Su Rai 3 Bellissima. Su Rete 4II. Su Canale 5 Tu si que. Su Italia 1 L’era glaciale 2. Ma chi ha totalizzato i maggioritv232023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv232023, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento Access prime time I dati Auditel e lo share dei ...

...già grandicon Uomini e Donne , e ora si appresta a ritornare con altri due suoi programmi di successo: Tu si que vales e Amici . Il primo andrà in onda in prima serata su Canale 5 da...Su Canale 5 tornano Silvia Toffanin e il suo Verissimo , in onda oggi,23, e domani, domenica 24 settembre alle 16:30 in punto. Forte dicome sempre ottimi (la scorsa settimana entrambi gli appuntamenti sono stati seguiti da oltre 2 milioni di spettatori), ...

Ascolti tv sabato 23 settembre 2023: Arena Suzuki, Tu Sì Que Vales, L’Era Glaciale 2, dati Auditel e share Il Corriere della Città

Ascolti tv sabato 16 settembre 2023: Italia-Polonia a 4,2 mln (25%), Odio l’estate 1,8 mln (12%) Tvblog

Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di sabato 23 settembre 2023. Su Rai 1 “Arena Suzuki’, ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre “Tu Sì Que ...Si tratta di suggerimenti che, secondo me, vanno ascoltati prima di decidere come pianificare il prossimo passo – ha concluso – Personalmente, credo che si dovrebbe ragionare su un’ipotesi di ...