Ascolti TV | Sabato 23 settembre 2023 Tú Sí Que Vales vola al 31% | per Arena solo il 16 3% Bortone debutta al 3 6% | Gramellini 5%

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 24 settembre 2023) Castrogiovanni, Littizzetto e Sakara - Tú Sí Que(foto US Fascino) Nella serata di ieri,23, su Rai1 la prima puntata diSuzuki dai 60 ai 2000 ha conquistato 2.439.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale5 il ritorno di Tú Sí Queha raccolto davanti al video 4.191.000 spettatori con uno share del 31%. Su Rai2 la nuova stagione di S.W.A.T. parte da 810.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 L’era glaciale 2 – Il disgelo ha intrattenuto 778.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Bellissima sigla 412.000 spettatori con il 2.8%. Su Rete4 Rocky II totalizza un a.m. di 414.000 spettatori (2.7%). Su La7 il debutto di Massimocon In Altre Parole ha registrato 836.000 spettatori con il 5%. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 382.000 ...