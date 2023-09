Ascolti tv ieri | Tu Si Que Vales parte con record e doppia Arena Suzuki

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 24 settembre 2023) Glitv di, sabato 23 settembre 2023, hanno visto in prima serata il debutto daper nuova stagione di Tu Si Quesu Canale 5. La prima puntata ha totalizzato 4.191.000 spettatori, share del 31% e risulta essere la più vista in share. In valori assoluti,ildella premiere appartiene ancora alla prima della quarta edizione, in onda nel 2017, con 4.996.000 spettatori. Il primo appuntamento condai 60 ai 2000 su Rai1 è stato seguito da 2.439.000 spettatori, 16.3%. Il debutto di Massimo Gramellini con In Altre Parole su La7 ha ottenuto 836.000, 5%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 S.W.A.T. 810.000, 4.8% Italia 1 L'era glaciale II – Il disgelo 778.000, 4.6% Rai3 ...