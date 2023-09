Arsenal-Tottenham 2-2 | Saka e Son protagonisti

Leggi su calcionews24

(Di domenica 24 settembre 2023) Finisce in parità il North London Derby traall’Emirates Stadium: peri Gunners in gole autogol Romero, Son fa doppietta Finisce in parità il North London Derby traall’Emirates Stadium, con il risultato di 2-2. Partono bene i padroni di casa con l’autogol di Romero, che devia in rete un tiro di. Il primo tempo finisce in parità con il gol di Son, dopo che Raya aveva compiuto un ottimo salvataggio su Johnson. Nella ripresa altri due gol e isono gli stessi: al 54?segna su rigore e nel giro di un minuto Son fa doppietta fissando il risultato sul pareggio finale.