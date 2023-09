Arrampicata sportiva | Pilz e Anraku vincono la Coppa del Mondo lead Ultime gare a Mori e Anraku

(Di domenica 24 settembre 2023) A Wujiang (Cina) è andata in scena l’ultima tappa delladel2023 di. Gran finale con il, la disciplina tecniche che in accoppiata con il boulder assegnerà le medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sul fronte maschile gran poker del Giappone: Soratoha vinto con 39+, lasciandosi alle spalle Shion Omata (30+), Taisei Homma (26+) e Yoshiyuki Ogata (26+). Sigillo nipponico anche tra le donne, dove Aiha primeggiato (36+) precedendo l’austriaca Jessica(31+) e la connazionale Natszuki Tanii (26+). Jessicaha conquistato il trofeo generale con 3.235 punti, riuscendo ad avere la meglio sulla fuoriclasse slovena Janja Garnbret (3.000) e sull’altra balcanica Vita ...

Penultima tappa della Coppa del Mondo di Arrampicata sportiva 2023 in quel di Koper (Slovenia). Un fine settimana interamente dedicato al lead che è ...

Sesto posto per Laura Rogora nella semi finale della penultima prova di Coppa del Mondo di Arrampicata sportiva , specialità lead , in corso a ...

Seconda e ultima giornata del fine settimana di Coppa del Mondo 2023 di Arrampicata sportiva dedicato al lead in quel di Koper (Slovenia). Dopo le ...

Si chiude con il sesto posto la 5° prova di Coppa del Mondo Lead a Capodistria per la rappresentante della Fiamme Oro Moena, Laura Rogora . Una ...

A Wujiang (Cina) va in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2023 di Arrampicata sportiva . Ad aprire il programma sono state le qualificazioni ...

Ultima tappa di Coppa del Mondo 2023 di Arrampicata sportiva in quel di Wujiang (Cina). Una tappa dedicata a lead e speed sia al maschile che al ...

Ultima tappa di Coppa del Mondo 2023 di arrampicata sportiva in quel di Wujiang (Cina). Una tappa dedicata a lead e speed sia al maschile che al femminile che oggi vedeva l'appuntamento con le semifin ...