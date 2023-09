EMPOLI - E' durata poco più di un quarto d'ora la partita di Markoal Castellani di Empoli. L'attaccante dell'Inter, subentrato a Lautaro Martinez al 72', è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco. L'attaccante austriaco nel tentativo di ...Scelte fatte per Simone Inzaghi. L'avventura dell'Inter in Champions Leagueda San Sebastian e dalla sfida contro la Real Sociedad. Campo caldo quello degli spagnoli e ...di Lautaro è. ...

Arnautovic scatta e poi crolla a terra: l'infortunio preoccupa l'Inter Corriere dello Sport

Empoli-Inter, segui la diretta LA NAZIONE

EMPOLI-INTER 0-1 (51' Dimarco) LIVE MATCH 73' - Subito Arnautovic prova la conclusione tra quattro difensori, finendo murato. 72' - Un cambio per reparto per ...Brutto infortunio per Marko Arnautovic durante la disputa del match Empoli-Inter. Le condizioni dell’attaccante Grave infortunio muscolare per Marko Arnautovic durante la disputa del match tra Empoli ...