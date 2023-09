Armenia | per piacere di più all’Occidente scende in campo la First Lady

Leggi su strumentipolitici

(Di domenica 24 settembre 2023) Prima delle manovre congiunte svolte dall’sul proprio territorio insieme all’esercito degli Stati Uniti, il governo di Erevan aveva già tentato una mossa mediatica di allineamento col fronte euroatlantico. Ne è stata protagonista laarmena Anna Hakobyan, moglie del primo ministro, che ultimamente sta intensificando il lavoro di public relations presso i circoli internazionali più cool. L’americanizzazione dell’sta cominciando? La moglie del premier si attiva Come da tradizione americana, a un certo puntoinla. Da Nancy Reagan a Michelle Obama, passando da unache voleva diventare direttamente Mrs. President e che non ci è riuscita, vale a dire Hillary Clinton. In Ucraina si è ...