Armato di un coccio di bottiglia ferisce i Carabinieri a Bacoli

Leggi su puntomagazine

(Di domenica 24 settembre 2023) Ventiquattrennedi undiaggredisce i. Arrestato l’aggressore. Per i militari 10 giorni di prognosidi undiaggredisce ei militari dell’Arma. Questa notte idella Sezione Radiomobile di Pozzuoli sono intervenuti in via torre di cappella aper un 24enne extracomunitario che spaventava i residenti e i passanti. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provincialedi Napoli. Il giovane, visibilmente fuori controllo, ha aggredito i militari utilizzando il collo di unacome arma improvvisata. Durante l’aggressione, ha provocato ad un ...